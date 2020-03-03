2020-03-03T12:23:00+03:00
Происшествия

Хабаровчанке, задушившей подругу, зачитали приговор

Трагедия случилась во время хмельного застолья
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанке, задушившей подругу, зачитали приговорХабаровчанке, задушившей подругу, зачитали приговорФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске зачитали приговор женщине, которая задушила собственную подругу. Из материалов дела следует, что трагедия случилась в марте 2019 года. Начиналось все вполне мирно - сначала приятельницы сидели, выпивали, а потом начали ссориться. Словесный конфликт дошел в итоге до рукоприкладства. Фигурантка схватила потерпевшую за горло, не рассчитала силы и сдавила его так, что задушила подругу.

- Действия осужденной квалифицировали как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Во время судебного разбирательства установили, что осужденная проживала на протяжении трех лет в квартире у своей приятельницы, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Согласно приговору суда, подсудимой назначили наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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