4 Март 2020 2020-03-04T01:10:09+03:00

Прогноз погоды сегодня, 4 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадков Фото: Ольга КИВА

В Биробиджане погода сегодня немного снежно, днем до +2

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В Биробиджане погода сегодня немного снежная. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем 0+2.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -11 до -13, днем от -2 до 0, ветер северный 3-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 4 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем +2+4.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1-3.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Охотске слабый снег. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU