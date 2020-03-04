2020-03-04T01:10:09+03:00
Общество

Прогноз погоды сегодня, 4 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадков

В Биробиджане погода сегодня немного снежно, днем до +2
Ольга КИВА
Поделиться:
Прогноз погоды сегодня, 4 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадковПрогноз погоды сегодня, 4 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадковФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане погода сегодня немного снежная. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем 0+2.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -11 до -13, днем от -2 до 0, ветер северный 3-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 4 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем +2+4.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1-3.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Охотске слабый снег. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рогатый скот без документов не смог доехать из Биробиджана в Хабаровск
С расселением бараков поторопили мэрию Хабаровска
Угнал машину, чтобы добраться домой, и попал в аварию отчаянный хабаровчанин
Первых пациентов приняли в обновленном стационаре детской больницы ЕАО
Садоводы и огородники получат субсидию в Хабаровском крае
Суд обязал колонию в Комсомольске проводить медосмотры осужденных
Прогноз погоды сегодня, 4 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадков
Хабаровчанке, задушившей подругу, зачитали приговор
В Комсомольске временно отключат телевидение
Пенсионеров в селах Хабаровского края бесплатно возят в поликлиники
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в ЕАО получат спецвыплаты
Депутаты Хабаровского края просят быстрее решить проблему обеспечения препаратом «Спинраза»
Хабаровский боксер победил на первенстве России
Облаву на таксистов-нелегалов провели в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре устроят ярмарку вакансий
Хабаровские дорожники готовятся к ямочному ремонту
В Хабаровском крае родителям возместят до 90% от стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь
Четвертый Всероссийский семейный ИТ-марафон стартует в Хабаровском крае под эгидой «Ростелеком»
Порог ОРВИ в Хабаровске остается стабильно высоким
«Становиться жертвой науки совсем не хотелось»: в Хабаровском крае люди потревожили покой тигра
Знания государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска проверят у молодежи
Без парашютов десантировались пожарные в Хабаровске
Портмоне и 250 тысяч рублей исчезли с прилавка в магазине Хабаровска