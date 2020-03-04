Суд обязал колонию в Комсомольске проводить медосмотры осужденных

4 Март 2020 2020-03-04T01:42:15+03:00

В частности речь идет о тех, кто работает на должностях с вредными и опасными условиями труда

Изменить размер текста: A A

Администрацию колонии в Комсомольске-на-Амуре уличили в нарушениях. В частности речь идет о медосмотрах осужденных, которые в учреждении почему-то не проводили. Недочет выявили во время прокурорской проверки, которую провели с целью выяснить, соблюдаются ли здесь права осужденных.

- Выяснили, что администрация исправительного учреждения не проводит обязательные медицинские осмотры осужденных, привлеченных к труду на должностях с вредными и опасными условиями труда. Речь идет о машинистах котельной, пекарях, чистильщиках канализационных тоннелей и каналов, электросварщиках ручной сварки, токарях и прочие, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу проверки в суд направили заявление с требование обязать администрацию колонии устранить нарушения закона. Иск был полностью удовлетворен. Теперь в учреждении должны исправить найденные нарушения и организовать медосмотры для осужденных.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU