Суд обязал колонию в Комсомольске проводить медосмотры осужденных
Администрацию колонии в Комсомольске-на-Амуре уличили в нарушениях. В частности речь идет о медосмотрах осужденных, которые в учреждении почему-то не проводили. Недочет выявили во время прокурорской проверки, которую провели с целью выяснить, соблюдаются ли здесь права осужденных.
- Выяснили, что администрация исправительного учреждения не проводит обязательные медицинские осмотры осужденных, привлеченных к труду на должностях с вредными и опасными условиями труда. Речь идет о машинистах котельной, пекарях, чистильщиках канализационных тоннелей и каналов, электросварщиках ручной сварки, токарях и прочие, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.
По итогу проверки в суд направили заявление с требование обязать администрацию колонии устранить нарушения закона. Иск был полностью удовлетворен. Теперь в учреждении должны исправить найденные нарушения и организовать медосмотры для осужденных.
Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU