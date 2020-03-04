Садоводы и огородники получат субсидию в Хабаровском крае

4 Март 2020 2020-03-04T02:11:25+03:00

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В Хабаровском крае распределят субсидии между садоводами и дачниками, которые расходуют деньги на инженерное обеспечение участков. Также за счет выплат компенсируют расходы на технологическое присоединение к расположенным за пределами садового некоммерческого товарищества линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также деньги можно направить на благоустройство земельных участков общего назначения в границах СНТ.

- На сегодняшний день прием заявок от потенциальных получателей завершен. Документы подали семь муниципальных образований, которые в этом году планируют получить краевые субсидии. Среди них администрации Хабаровска, Амурска, Хабаровского, Комсомольского, Советско-Гаванского Верхнебуреинского районов и района имени Лазо, - рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Максимально возможная выплата – 50 процентов понесенных затрат, но не более 500 тысяч рублей в год. В 2020 году в виде компенсаций дачникам и огородникам собираются потратить четыре миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU