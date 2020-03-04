2020-03-04T02:29:08+03:00
Общество

Первых пациентов приняли в обновленном стационаре детской больницы ЕАО

На ремонт здания потратили больше 200 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Первых пациентов приняли в обновленном стационаре детской больницы ЕАОПервых пациентов приняли в обновленном стационаре детской больницы ЕАОФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии в обновленном стационаре детской больницы приняли первых пациентов. Капитальный ремонт в здании подразумевал замену тепло- и водоснабжения, санитарно-технического оборудования, канализации, системы электроснабжения. Кроме того, в здании переоборудовали пищеблок, установили видеонаблюдение и оградили территорию.

- На ремонт стационара потратили 211,5 миллионов рублей. Кроме этого, 4,7 миллиона рублей выделили на оснащение мебелью и оборудованием поликлинического отделения, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Как отметил глава региона, обновленный круглосуточный стационар – это шаг вперед. Благодаря ему профессиональную медицинскую помощь смогут получать до две тысячи детей в год. В здании будут работать хирургическое, соматическое, реанимационно-анестезиологическое отделения, а также раннего детства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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