Угнал машину, чтобы добраться домой, и попал в аварию отчаянный хабаровчанин

4 Март 2020 2020-03-04T03:00:45+03:00

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Житель Хабаровска после застолья лишился машины. До происшествия он распивал алкоголь с друзьями, но в какой-то момент уснул. Тогда один и его гостей быстро сообразил, что делать – забрал ключи от иномарки и поехал кататься. Однако в пути он не справился с управлением и попал в аварию.

- Сам заявитель рассказал, что узнал о случившемся от автоинспекторов, которые оформляли дорожное происшествие. Он сообщил, что его знакомый угнал иномарку 2013 года выпуска, припаркованную во дворе дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант в свое оправдание рассказал, что просто хотел добраться до дома. В его прошлом уже были проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности за разбой и кражу, он отбывал наказание в местах лишения свободы. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. За это проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU