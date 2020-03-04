С расселением бараков поторопили мэрию Хабаровска

4 Март 2020 2020-03-04T03:40:03+03:00

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В Хабаровске в центре внимания бараки на проспекте 60-летия Октября. Возраст домов уже больше полувека. Так, в 2015 году суд вынес решение о том, что дом №85 по проспекту 60-летия Октября не может быть реконструирован и должен быть расселен. Однако в мэрии упорно не хотят включать его в программу переселения и почему-то решают, что постройку можно реконструировать.

- Жильцы практически каждый год пишут обращения в администрацию города, а краевые власти рекомендуют мэрии признать эти дома аварийными, но по факту ничего не меняется. В 2020 году расселять собираются дом №83. Сейчас уточняют список проживающих, разыскивают жильцов, которые в нем не живут, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также в 2020 году мэрия планирует расселить дом № 66, до 2022 года могут получить новое жилье жильцы дома №189, а до 2025 года - дома №185. Только ситуация с домом №85 пока вызывает много вопросов. Напомним, рамках нацпроекта можно сносить и расселять подобные ветхие дома, тем более, что на это выделяют внушительные средства. Наиболее надежный способ – строить новое жилье. Однако и здесь без инициативы со стороны мэрии не обойтись. Все земельные участки под застройку находятся в ведении муниципалитета. В министерстве ЖКХ обратились в мэрию с просьбой подобрать участки для строительства новых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU