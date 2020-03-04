2020-03-04T03:40:03+03:00
Общество

С расселением бараков поторопили мэрию Хабаровска

Речь идет об аварийном жилье на проспекте 60-летия Октября
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
С расселением бараков поторопили мэрию ХабаровскаС расселением бараков поторопили мэрию ХабаровскаФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске в центре внимания бараки на проспекте 60-летия Октября. Возраст домов уже больше полувека. Так, в 2015 году суд вынес решение о том, что дом №85 по проспекту 60-летия Октября не может быть реконструирован и должен быть расселен. Однако в мэрии упорно не хотят включать его в программу переселения и почему-то решают, что постройку можно реконструировать.

- Жильцы практически каждый год пишут обращения в администрацию города, а краевые власти рекомендуют мэрии признать эти дома аварийными, но по факту ничего не меняется. В 2020 году расселять собираются дом №83. Сейчас уточняют список проживающих, разыскивают жильцов, которые в нем не живут, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также в 2020 году мэрия планирует расселить дом № 66, до 2022 года могут получить новое жилье жильцы дома №189, а до 2025 года - дома №185. Только ситуация с домом №85 пока вызывает много вопросов. Напомним, рамках нацпроекта можно сносить и расселять подобные ветхие дома, тем более, что на это выделяют внушительные средства. Наиболее надежный способ – строить новое жилье. Однако и здесь без инициативы со стороны мэрии не обойтись. Все земельные участки под застройку находятся в ведении муниципалитета. В министерстве ЖКХ обратились в мэрию с просьбой подобрать участки для строительства новых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рогатый скот без документов не смог доехать из Биробиджана в Хабаровск
С расселением бараков поторопили мэрию Хабаровска
Угнал машину, чтобы добраться домой, и попал в аварию отчаянный хабаровчанин
Первых пациентов приняли в обновленном стационаре детской больницы ЕАО
Садоводы и огородники получат субсидию в Хабаровском крае
Суд обязал колонию в Комсомольске проводить медосмотры осужденных
Прогноз погоды сегодня, 4 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадков
Хабаровчанке, задушившей подругу, зачитали приговор
В Комсомольске временно отключат телевидение
Пенсионеров в селах Хабаровского края бесплатно возят в поликлиники
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в ЕАО получат спецвыплаты
Депутаты Хабаровского края просят быстрее решить проблему обеспечения препаратом «Спинраза»
Хабаровский боксер победил на первенстве России
Облаву на таксистов-нелегалов провели в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре устроят ярмарку вакансий
Хабаровские дорожники готовятся к ямочному ремонту
В Хабаровском крае родителям возместят до 90% от стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь
Четвертый Всероссийский семейный ИТ-марафон стартует в Хабаровском крае под эгидой «Ростелеком»
Порог ОРВИ в Хабаровске остается стабильно высоким
«Становиться жертвой науки совсем не хотелось»: в Хабаровском крае люди потревожили покой тигра
Знания государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска проверят у молодежи
Без парашютов десантировались пожарные в Хабаровске
Портмоне и 250 тысяч рублей исчезли с прилавка в магазине Хабаровска