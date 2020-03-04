2020-03-04T04:45:46+03:00
Общество

Рогатый скот без документов не смог доехать из Биробиджана в Хабаровск

Машину с животными остановили на въезде в краевую столицу
Александр ШТААЛЬ
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Рогатый скот без документов не смог доехать из Биробиджана в ХабаровскРогатый скот без документов не смог доехать из Биробиджана в ХабаровскФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В конце февраля сотрудники поста дорожно-постовой службы ГИБДД «Амур» на въезде в Хабаровск остановили грузовик для проверки. В кузове находился крупный рогатый скот, пропустить который представители закона не смогли. Причина тому – перевозчик не смог предоставить ветеринарно-сопроводительные документы. В грузовике находились четыре коровы.

- К ситуации подключились сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО. Они установили, что животных провозили без необходимых документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие местности, из которой их везли. Скот транспортировали из Биробиджана в Хабаровск, - рассказали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу проверки в отношении владельца и перевозчика животных составили административный протокол. Скот поместили на изолированное содержание под контроль КГБУ «Хабаровская РайСББЖ» на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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