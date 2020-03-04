4 Март 2020 2020-03-04T05:47:47+03:00

Машины раскидало по проспекту в Хабаровске при аварии Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в минувшие сутки, 3 марта, на проспекте 60-летия Октября столкнулись три машины. По стечению неприятных обстоятельств, иномарки буквально раскидало по дороге. По предварительной информации, сначала машина Nissаn R`nеssа врезалась в автомобиль Тоуота Соrоllа Ахiо, потому что водитель не справился с управлением. Последнюю машину отбросило на впереди стоящее авто Hyundai Solaris.

- По предварительной информации, произошло все вечером. Все трое участников аварии были трезвы на момент происшествия. Пострадал один человек - водитель автомобиля Тоуота Соrоllа Ахiо. Во время аварии он ударился коленкой, но отделался синяком, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машинами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров, дорожной разметки и дорожных знаков. Помните, маленькая ошибка на дороге может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU