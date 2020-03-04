Интернет приходит в самые удаленные села Хабаровского края

4 Март 2020 2020-03-04T06:19:43+03:00

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В 2019 году «Ростелеком» построил оптические сети связи в 19 населенных пунктах Хабаровского края. Возможность пользоваться интернетом и цифровыми услугами получили еще 28 тысяч семей региона.

Интернет появился в удаленных селах Оремиф, Озерпах Николаевского района, Новый Ургал Верхнебуреинского района, Сукпай и Святогорье района имени Лазо. Жители получили возможность оформлять государственные и муниципальные услуги в электронном виде, удаленно работать, учиться и общаться.

- Благодаря государственным программам «Ростелеком» строит оптику до сел и поселков, обеспечивая интернетом различные социально значимые объекты. Жители этих поселений, конечно, тоже остро нуждаются в интернете и в тех возможностях, которые он дает, - комментирует Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Новые линии в населенных пунктах построены по технологии GPON (гигабитные пассивные оптические сети), когда волоконно-оптический кабель проводится напрямую до оборудования абонента. Благодаря этому скорость и стабильность интернет-соединения увеличивается. Кроме того, по одному кабелю можно получать неограниченное количество цифровых услуг, например, смотреть любимые телеканалы и фильмы в цифровом качестве на «Интерактивном телевидении» и цифровой платформе Wink «Ростелекома». А установив «Умный дом» и «Видеонаблюдение», можно быть уверенным в безопасности близких и сохранности имущества с помощью цифровых сервисов.

- В нашем селе интернет появился совсем недавно, и это стало настоящим праздником! - рассказывает жительница Оремифа Таисия Сергеевна Уварова. - Интернет помогает мне общаться с детьми, родственниками и друзьями, живущими далеко от меня - в других городах и странах. Теперь я могу их не только слышать, но и видеть - с помощью видеозвонков мы обмениваемся фотографиями и видео. Кроме того, упростился поиск необходимой информации, я могу следить за новостями онлайн и всегда оставаться в курсе событий в мире.

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте www.rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».