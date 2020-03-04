2020-03-04T08:42:45+03:00
Общество

Материальную помощь в Хабаровском крае получили уже более трех тысяч дачников и садоводов

Выплаты пострадавшим от последствий паводка продолжаются на всей территории региона
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Выплаты пострадавшим от последствий паводка продолжаются на всей территории регионаВыплаты пострадавшим от последствий паводка продолжаются на всей территории регионаФото: Евгения МОЛОТОВА
Изменить размер текста:

В МФЦ и органах соцзащиты продолжают прием заявлений от владельцев дачных и садовых участков, попавших в зону паводка 2019 года. Право на получение компенсаций имеют садоводы и огородники со всех территорий, на которых был введен режим ЧС из-за подтоплений. По сообщению пресс-службы краевого правительства, сейчас выплаты уже получили 3377 человек.

- С муниципальными образованиями были уточнены списки получателей господдержки. Это шесть тысяч 195 человек, в том числе три тысячи 757 - жители края, участки которых находятся на территории субъекта. Всего поступило пять тысяч 232 заявления. У остальных еще есть время до конца месяца, - отметили в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, выплаты компенсаций из федерального бюджета были предусмотрены только для крупных хозяйств и ЛПХ. Пострадавшим от паводка дачникам и садоводам выплатить компенсации из краевого бюджета распорядился губернатор Сергей Фургал. Подать заявление можно в любой многофункциональный центр или отдел социальной защиты населения до 31 марта включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24