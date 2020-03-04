Материальную помощь в Хабаровском крае получили уже более трех тысяч дачников и садоводов

4 Март 2020 2020-03-04T08:42:45+03:00

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В МФЦ и органах соцзащиты продолжают прием заявлений от владельцев дачных и садовых участков, попавших в зону паводка 2019 года. Право на получение компенсаций имеют садоводы и огородники со всех территорий, на которых был введен режим ЧС из-за подтоплений. По сообщению пресс-службы краевого правительства, сейчас выплаты уже получили 3377 человек.

- С муниципальными образованиями были уточнены списки получателей господдержки. Это шесть тысяч 195 человек, в том числе три тысячи 757 - жители края, участки которых находятся на территории субъекта. Всего поступило пять тысяч 232 заявления. У остальных еще есть время до конца месяца, - отметили в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, выплаты компенсаций из федерального бюджета были предусмотрены только для крупных хозяйств и ЛПХ. Пострадавшим от паводка дачникам и садоводам выплатить компенсации из краевого бюджета распорядился губернатор Сергей Фургал. Подать заявление можно в любой многофункциональный центр или отдел социальной защиты населения до 31 марта включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU