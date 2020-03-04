Зоны весенней охоты на водоплавающую дичь в Хабаровском крае снова разделили на «север» и «юг»

4 Март 2020 2020-03-04T08:40:39+03:00

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Несмотря на протесты охотников, краевое министерство природных ресурсов решило оставить без изменения схему охоты на водоплавающую дичь. В прошлом году в Хабаровском крае впервые была принята схема, в соответствии с которой регион разделили на две зоны - северную и южную, вместо существовавших ранее пяти. В результате в одних районах охотники жаловались, что птицы уже сели на гнезда, и бить их нельзя, в других на то, что стаи еще к ним не долетели. Однако решение минприроды и в этом году осталось в силе.

- В этом году, к сожалению, остается прошлогодняя схема с разделением протяженного Хабаровского края только на две зоны. В 2020 году в южной зоне (Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский, Хабаровский муниципальные районы) охотиться на водоплавающую дичь можно будет в течение 10 дней с четвертой субботы апреля (25 апреля), - объяснили в комитете охотничьего хозяйства края. - В северной зоне (Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные районы) со второй субботы мая также в течение 10 дней (10 мая).

В охотоведческом хозяйстве отмечают, что попытки вернуть прежний, более удобный для охотников порядок, предпринимались, однако ни к чему пока не привели. Процедура прохождения государственной экологической экспертизы началась только в ноябре. Кроме того, в каждом регионе необходимо еще провести общественные слушания. Также общественные обсуждения пройдут и по срокам начала охоты на бурого медведя. В этом году она стартует с 21 марта. Добывать зверя можно в течение двух месяцев вплоть до 10 июня. Как и в случае с водоплавающей птицей, регион разделен на «Север» и «Юг».

ИСТОЧНИК KP.RU