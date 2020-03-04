В Хабаровске водитель, разогнавшись до предела, влетел в машины, стоящие на светофоре

4 Март 2020 2020-03-04T08:56:03+03:00

В Хабаровске водитель иномарки со всего разгону влетел в машины стоящие на светофоре Фото: Социальные сети

К счастью, обошлось без жертв, водитель такси с травмой ноги госпитализирован

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Авария произошла поздно вечером на проспекте 60-летия Октября в районе остановки «Локомотивное депо». Как рассказывают очевидцы, автомобиль Nissаn R`nеssа несся по ночной автодороге в направлении центра Хабаровска. Перед ним возник перекресток, на котором горел красный свет.

У светофора стояли несколько автомобилей, в которые, не снижая скорости, врезался водитель Nissаn. Основной удар пришелся на такси - Соrоllа Ахiо, у машины смяло багажник практически в «гармошку», а затем бросило вперед на Hyundai Solaris.

Очевидцы бросились на помощь водителям, к счастью, в жуткой аварии никто не погиб, водитель такси получил травму ноги.

В Хабаровске водитель иномарки со всего разгону влетел в машины стоящие на светофореФото: УГИБДД по г.Хабаровску

- Водитель автомобиля Тоуота Соrоllа Ахiо, мужчина 1984 года рождения, получил ушиб мягких тканей левого колена. После обследования врачами он отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали в краевом ГИБДД.

Всех виновников дорожно-транспортного происшествия обследовали на алкоголь, все оказались трезвыми, «как стеклышко». Виновник происшествия объяснил аварию тем, что задремал за рулем, водительский стаж у него идет с 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU