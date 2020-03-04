График движения маршруток с Красной речки пересмотрят в хабаровской мэрии

4 Март 2020 2020-03-04T09:16:15+03:00

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Вопрос транспортной доступности волнует жителей Красной речки уже не первый день. Добраться до дома из центра города на общественном транспорте в вечернее время целая проблема. Последние рейсы маршрутных такси уходят с конечных точек в 20:30. В это время не все жители еще заканчивают работу в городе, а услуги такси доступны не всем. С просьбой о пересмотре времени окончания передвижения автобусов жители микрорайона обратились к мэру города Сергею Кравчуку.

-Я вас полностью поддерживаю, ведь не все даже заканчивают работать в это время. Мы обсудим этот вопрос с перевозчиком и, изучив пассажиропоток в вечернее время, пересмотрим расписание движения, - вынес вердикт градоначальник.

В настоящее время до Красной речки ходят два городских и несколько пригородных маршрутов. Городские - №71 и №73 пользуются у жителей наибольшей популярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU