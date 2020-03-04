В Хабаровском крае банда самогонщиков отправилась под суд

4 Март 2020 2020-03-04T09:55:23+03:00

Преступники покупали спирт в Комсомольске, разводили и разливали его по бутылкам в Амурске

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Как удалось выяснить следователям все бутлегеры, входившие в преступную группу, были давними приятелями. Незаконный бизнес приносил четырем друзьям неплохой доход, пока однажды в подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя не нагрянул ОМОН.

- В ходе обысков изъято более 3 800 бутылок различных объемов и различных марок. Согласно заключений экспертиз на изъятом товаре нанесены поддельные федеральные специальные и акцизные марки, алкогольная продукция не соответствует государственному стандарту. Общая стоимость изъятой продукции составила более 1 миллиона 320 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Схема была простой и изящной. Спирт «бизнесмены» закупали в Комсомольске-на-Амуре, затем автомобилями переправляли его в Амурск, где в гаражах превращали его в элитные алкогольные напитки, разливая по бутылкам и наклеивая этикетки известных марок спиртного. Тару, этикетки и поддельные акцизные марки злоумышленники покупали через интернет. Готовая продукция продавалась частным лицам. Ущерб только за незаконное использование чужих товарных знаков составил более 5 миллионов рублей.

Сейчас дело подпольных бутлегеров направилось в суд, мужчин обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса максимальное наказание по которым - лишение свободы на срок до шести лет. Вся изъятая алкогольная продукция была уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU