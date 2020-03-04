В Хабаровском крае торговцы наркотиками получили условные сроки

4 Март 2020 2020-03-04T12:46:23+03:00

Пару - парня и девушку взяли с поличным, однако те раскаялись и активно сотрудничали со следствием

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Взяли наркоторговцев летом прошлого года в Комсомольске-на-Амуре. К полицейским по своим каналам поступила информация о том, что 19-летний парень и 17-летняя девушка занимаются сбытом наркотических веществ. Оперативники выследили наркоторговцев и взяли на «горячем». Помогали коллегам сотрудники ФСБ по Комсомольскому гарнизону. Во время обыска у пары был найден пластиковый пакет, в котором находилось вещество, похожее на синтетический наркотик.

- Проведенная экспертно-криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком - метилэфедроном общим весом 0,18 грамма. Как пояснили злоумышленники, наркотики они приобрели через интернет для последующего сбыта наркозависимым гражданам, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Парня и девушку обвинили по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Молодая пара раскаялась и активно сотрудничала со следствием. Состоялся суд, в результате которого парень получил два с половиной года условно, девушка - три года, также условно.

ИСТОЧНИК KP.RU