В хабаровском медуниверситете увеличат количество целевых мест

4 Март 2020 2020-03-04T12:44:43+03:00

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Начиная с нового учебного года, Дальневосточный государственный медицинский университет будет принимать на бюджетные и целевые места больше студентов. По сообщению краевого минздрава, для факультета «Лечебное дело» в 2020 году утверждена квота в 240 мест, а для «Педиатрии» в 140. Это на 10 мест больше, чем в прошлом году. Это позволит довести количество льготных мест до 70%, а именно такую цифру озвучил президент во время ежегодного обращения к законодательному собранию в январе этого года.

- Мы практически уже вышли на эти цифры, - подчеркнул ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий. - При этом следует отметить хороший уровень заполняемости мест и высокую степень подготовки абитуриентов. В университете вырос средний балл на вступительных экзаменах, где сдаются три предмета. На «Лечебном деле» он составил 219, а на «Педиатрии» 215. Можно назвать это рекордом.

И увеличение количества бюджетных мест, и расширение целевой ординатуры должны, по мнению краевого минздрава, помочь в решении многолетней проблемы кадрового голода в системе здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU