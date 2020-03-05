5 Март 2020 2020-03-05T01:06:37+03:00

Прогноз погоды сегодня, 5 марта 2020 года: в Хабаровске днем +1, без осадков Фото: Ольга КИВА

В Биробиджане погода сегодня немного снежная, днем до +2

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем 0+2.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -10 до -12, днем от -1 до +1, ветер северный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 5 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 23 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -1-3.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -2-4.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -6-8.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -9-11.

ИСТОЧНИК KP.RU