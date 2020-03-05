Новую станцию для зарядки электромобилей открыли в Хабаровске

5 Март 2020 2020-03-05T01:40:26+03:00

Это уже пятый по счету объект

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В Хабаровске открыли пятую станцию для зарядки электромобилей. Она находится в центре города, на улице Комсомольской рядом с жилым комплексом «Культура». Напомним, ее установили в октябре прошлого года, зимой она работала в тестовом режиме.

- Мощность станции 50 киловатт. В комплекте система видеонаблюдения и парковка для «заряжающихся». Оплатить услугу автолюбители могут через специальное мобильное приложение по тарифу шесть рублей за минуту. Для справки: 20 минут «заправки» дает запас хода примерно на 150 километров, то себестоимость километра пути - меньше рубля, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, Хабаровск сегодня на третьем месте после Москвы и Владивостока по популярности электрокаров в масштабах страны. По последним данным в городе зарегистрировали около 500 машин на электродвигателях. Подавляющее большинство – автомобили марки Nissan Leaf.

Отметим также, что в Хабаровске на сегодняшний день работают на газомоторном топливе почти 150 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU