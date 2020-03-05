Пропавшего 23 февраля бывшего заместителя мэра нашли в Хабаровске

5 Март 2020 2020-03-05T06:20:32+03:00

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Хабаровские поисковики сообщили о завершении поисков Колесова Евгения. Напомним, он пропал 23 февраля. Согласно предоставленной информации, мужчина погиб. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Его тело обнаружили на левом берегу Амура. Ранее сообщалось, что Евгений пропал вечером в выходной день в Индустриальном районе города после того, как вышел из дома и направился в сторону автобусного парка. В последний раз его видели на улице Вологодской. До сих пор о местонахождении мужчины ничего не было известно. Во время поисков появлялись новые ориентировки, но и и сих помощью не удалось быстро получить нужный результат.

Его родные до последнего надеялись, что он вернется живым и невредимым. Теперь им приносят соболезнования в связи с кончиной близкого человека. Поисковики благодарят всех, кто принимал участие в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU