Подростки уплыли на льдине в Хабаровском крае

5 Март 2020 2020-03-05T06:19:30+03:00

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В Амурском районе подростки уплыли на льдине по реке Амур. Ребят заметили вечером 4 марта 2020 года случайные прохожие, которые и вызвали спасателей. Звонившие сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу, что два человека находятся в 40 километрах от берега. Добраться до суши самостоятельно они не могут. На тот момент очевидцы не догадывались, что это несовершеннолетние. Льдина оторвалась в районе Амурской ТЭЦ-1, где из-за стоков теплых вод есть промоина с чистой водой, а потом села на мель.

- К месту происшествия отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Амурского района. С собой они взяли все необходимое оборудование и резиновую лодку. К льдине удалось подобраться, снять с нее людей и доставить их на берег. Состояние спасенных оценили как удовлетворительное. Медицинская помощь им не требовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что здешние инспекторы районного отделения Центра ГИМС МЧС России буквально накануне проводили профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими. Они объясняли правила поведения и предупреждали об опасности выхода на лед.

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ИСТОЧНИК KP.RU