Два кольца подвели брата хабаровчанки под уголовное дело

5 Март 2020 2020-03-05T06:17:44+03:00

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Полицейским в Хабаровске пришлось разбираться в отношениях между братом и сестрой. Последняя обратилась в полицию с заявлением о краже, в которой винила собственного брата. Она рассказала, что из ее квартиры пропали кольца на общую сумму 15 тысяч рублей.

- Потенциальный фигурант хоть и считается юридически не судимым, но ранее его не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи. Он был в местах лишения свободы, освободился из колонии в 2016 году. Нигде не работает. Накануне пропажи колец он приходил в гости к родственнице, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сначала гость, будучи нетрезвым, пытался занять денег. Заявительница отказалась, потом начался скандал, а после исчезли и украшения. Сам фигурант признался, что сдал добычу в ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU