Поселок в Биробиджане защитят от большой воды на полвека

5 Март 2020 2020-03-05T06:16:33+03:00

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В поселке Тукалевский в Биробиджане идет строительство новой дамбы. Завершить работы планируют к началу лета 2020 года. На нее потратят в 2020 году 51 миллион рублей. Сооружение защитит от затопления 446 человек, живущих в 136 жилых домах. Разливаясь, река Большая Бира затапливает здесь пять километров дорог, линии электропередач, школу и магазины.

- Напомним, из-за паводков в 2016 и 2019 годах в Биробиджане действовал режим чрезвычайной ситуации. При максимальных уровнях воды в Большой Бире Тукалевский затапливает почти полностью. Во время паводков район заливают и грунтовые воды, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Дамбу начали строить в 2017 году. Длина насыпи будет три тысячи 680 метров, высота на различных участках - от четырех до пяти метров. Представители подрядной организации гарантируют, что срок службы дамбы при должном уходе составит более 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU