Хабаровчане сложили коньки на полку

5 Март 2020 2020-03-05T06:15:38+03:00

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В Хабаровске закрылись все катки под открытым небом. Из-за теплых температур лед на них подтаял и больше не пригоден для катания. Первой в списке на закрытие была площадка на Центральной набережной. Ее демонтаж идет полным ходом.

- Закрылись катки на стадионах «Нефтяник», «Юность» и «Заря». На каждом из них всю зиму одновременно могли кататься и укреплять свое здоровье более сотни человек, - рассказали в городском управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению. - Перестали работать катки в городских парках и у кинотеатра «Хабаровск».

Также лед растаял в 70 хоккейных коробках. Все спортивные объекты и площадки, которые еще совсем недавно были уличными катками, уже переводят в летний режим. Они станут центрами притяжения спортсменов и сторонников ЗОЖ, которые любят тренировки на свежем воздухе.

К слову, пока в городе работают крытые катки «Лидер», в Краевом центре развития хоккея «Амур» и в спорткомплексах «Платинум Арена», «Ерофей» и «Южный».

ИСТОЧНИК KP.RU