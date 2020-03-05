2020-03-05T06:14:10+03:00
Общество

Масштабный проект запускают в Хабаровске к 75-летию военной операции

В Гродековском музее проведут фотовыставку «Шкулин. Маньчжурская операция»
Александр ШТААЛЬ
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Масштабный проект запускают в Хабаровске к 75-летию военной операцииМасштабный проект запускают в Хабаровске к 75-летию военной операцииФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском музее собираются реализовать масштабный проект под названием «Шкулин. Маньчжурская операция». Эту идею признали одной из лучших на конкурсе проектов фонда «История Отечества». Для реализации этой задумки авторы получили грант в сумме 650 тысяч рублей. Деньги направят на организацию фотовыставки, каталога коллекции фотонегативов Николая Шкулина из собрания Гродековского музея. Кроме того, финансы направят на культурно-образовательную и просветительскую программы в краевом музее и в музеях муниципальных районов.

- Проект «Шкулин. Маньчжурская операция» посвящен событиям августа-сентября 1945 года. Фотокорреспондент газет «Суворовский натиск» и «Тихоокеанская звезда» Николай Шкулин на протяжении всей военной операции в Маньчжурии находился на передовой, фиксировал на фотокамеру ход сражений и людей, - рассказали в музее имени Н.И. Гродекова.

За время военной операции удалось собрать более тысячи снимков. В 1980 годы коллекцию негативов автор передал в музей. Некоторые из них уже выставляли в экспозициях, но большой тематической выставки еще не было. Также не было еще полной научной каталогизации «маньчжурской» коллекции фотографа. Пока специалисты разрабатывают концепцию выставки, позже приступят к оцифровке негативов. Также будут разрабатывать электронный вариант выставки для жителей отдаленных районов. Представить экспозицию планируют в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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