5 Март 2020 2020-03-05T06:12:31+03:00

На 8 Марта в Хабаровске женщин в автобусах будут возить бесплатно Фото: Администрация Хабаровска

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В мэрии Хабаровска женщинам на 8 Марта сделают подарок - будут бесплатно возить на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Такое решение принял мэр города Сергей Кравчук. Отметим также, что в администрации города призывали коммерческих перевозчиков присоединиться к этой акции.

Как отметил Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи, в честь Международного женского дня хабаровчанки смогут свободно ездить в трамваях, троллейбусах, на которых работает «Горэлектротранспорт», и автобусах маршрутов №1 и №29. Количество поездок неограниченно.

Напомним также, что на 8 Марта в Хабаровске продолжается предпраздничный ажиотаж. Некоторые цветочные магазины уже перестали оформлять предзаказы на букеты. Самое время поторопиться с выбором цветов, ведь до праздника остаются считанные дни, также стоит задуматься и о подарке. И кстати, вопреки расхожему мнению, цветы на 8 Марта в Хабаровске не прибавляют в стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU