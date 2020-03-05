2020-03-05T06:12:31+03:00
Общество

На 8 Марта в Хабаровске женщин в автобусах будут возить бесплатно

Также подарок распространяется на пассажирок трамваев и троллейбусов
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На 8 Марта в Хабаровске женщин в автобусах будут возить бесплатноНа 8 Марта в Хабаровске женщин в автобусах будут возить бесплатноФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В мэрии Хабаровска женщинам на 8 Марта сделают подарок - будут бесплатно возить на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Такое решение принял мэр города Сергей Кравчук. Отметим также, что в администрации города призывали коммерческих перевозчиков присоединиться к этой акции.

Как отметил Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи, в честь Международного женского дня хабаровчанки смогут свободно ездить в трамваях, троллейбусах, на которых работает «Горэлектротранспорт», и автобусах маршрутов №1 и №29. Количество поездок неограниченно.

Напомним также, что на 8 Марта в Хабаровске продолжается предпраздничный ажиотаж. Некоторые цветочные магазины уже перестали оформлять предзаказы на букеты. Самое время поторопиться с выбором цветов, ведь до праздника остаются считанные дни, также стоит задуматься и о подарке. И кстати, вопреки расхожему мнению, цветы на 8 Марта в Хабаровске не прибавляют в стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Редкие книги 17-18 века покажут хабаровчанам
В День города по центру Хабаровска не проедет ни один автомобиль
Опасными отходами отравил землю бизнесмен в Хабаровском крае
Из поселка в Хабаровск эвакуировали ребенка санрейсом
На 8 Марта в Хабаровске женщин в автобусах будут возить бесплатно
Масштабный проект запускают в Хабаровске к 75-летию военной операции
Хабаровчане сложили коньки на полку
Поселок в Биробиджане защитят от большой воды на полвека
Два кольца подвели брата хабаровчанки под уголовное дело
Подростки уплыли на льдине в Хабаровском крае
Пропавшего 23 февраля бывшего заместителя мэра нашли в Хабаровске
Новую станцию для зарядки электромобилей открыли в Хабаровске
Прогноз погоды сегодня, 5 марта 2020 года: в Хабаровске днем +1, без осадков
В хабаровском медуниверситете увеличат количество целевых мест
В Хабаровском крае торговцы наркотиками получили условные сроки
В Хабаровском крае банда самогонщиков отправилась под суд
График движения маршруток с Красной речки пересмотрят в хабаровской мэрии
В Хабаровске водитель, разогнавшись до предела, влетел в машины, стоящие на светофоре
Зоны весенней охоты на водоплавающую дичь в Хабаровском крае снова разделили на «север» и «юг»
Материальную помощь в Хабаровском крае получили уже более трех тысяч дачников и садоводов
Интернет приходит в самые удаленные села Хабаровского края
Машины раскидало по проспекту в Хабаровске при аварии
Рогатый скот без документов не смог доехать из Биробиджана в Хабаровск
С расселением бараков поторопили мэрию Хабаровска
Угнал машину, чтобы добраться домой, и попал в аварию отчаянный хабаровчанин