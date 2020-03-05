2020-03-05T06:10:30+03:00
Общество

Из поселка в Хабаровск эвакуировали ребенка санрейсом

Маленького пациента доставили в краевую столицу из района имени Полицы Осипенко
Александр ШТААЛЬ
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Из поселка в Хабаровск эвакуировали ребенка санрейсомИз поселка в Хабаровск эвакуировали ребенка санрейсомФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровск из района имени Полины Осипенко вчера, 4 марта, экстренно доставили ребенка. Госпитализация в городскую больницу требовалась по жизненным показаниям. За маленьким пациентом из села имени Полины Осипенко в краевой столице отправили вертолет МЧС России с бригадой врачей на борту.

- По прибытии в краевую столицу пациента передали в руки врачей скорой помощи, а те в свою очередь привезли его в больницу. Полет несовершеннолетний перенес нормально, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Во время полета за состоянием ребенка следили высококвалифицированные врачи. К слову, его состояние здоровья при перемещении в воздухе не ухудшилось.

Жителям Хабаровского края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «112». Также в ведомстве работает телефон доверия (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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