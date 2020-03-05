Опасными отходами отравил землю бизнесмен в Хабаровском крае

5 Март 2020 2020-03-05T07:22:49+03:00

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В Хабаровском крае под суд пойдет руководитель коммерческой фирмы. Мужчину обвиняют в хранении химических отходов с нарушением правил. Результатом неверных действий стало загрязнение окружающей среды. По версии следствия, обвиняемый, будучи в должности заместителя генерального директора фирмы, заключил с нефтеперерабатывающим предприятием договор. Согласно этому документу компания должна была оказать услуги по обезвреживанию опасных отходов.

- Установили, что фигурант, выполняя свои обязательства, доставил отходы нефтепереработки с территории заказчика на участок местности в Хабаровском районе. На этой территории и копились и некоторое время находились отходы, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также выяснилось, что фигурант в период с 31 октября 2016 по 29 ноября 2017 года не обеспечил в полном объеме вывоз отходов нефтепереработки, чтобы обезвредить их. Что, собственно, и привело к загрязнению земель общей площадью более тысячи квадратных метров. Своими действиями нарушитель причинил ущерб государству на сумму больше двух миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Материалы уголовного дела сейчас находятся на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU