В День города по центру Хабаровска не проедет ни один автомобиль
В Хабаровске уже начались разговоры о подготовке к празднованию Дня города. В этом году краевой столице исполнится 162 года. Одна из озвученных идей по этому поводу - это сделать улицу Муравьева-Амурского от площади Ленина до Комсомольской полностью пешеходной.
- Хочется создать в сердце города единое праздничное пространство, комфортные условия для свободного и безопасного отдыха горожан и гостей краевой столицы, - прокомментировал мэр Сергей Кравчук.
В этом году планируют организовать масштабный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», который объединит 50 мастеров. Для жителей и гостей краевой столицы организуют фотозоны, караоке-баттлы, флешмобы, познавательные квесты, цирковые представления и кулинарную зону «Кухня без границ». Для реализации идей нужно пространство. Поэтому планируют в праздничную субботу 30 мая с утра и до позднего вечера сделать «красную линию» полностью пешеходной.
ИСТОЧНИК KP.RU