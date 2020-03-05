5 Март 2020 2020-03-05T07:21:48+03:00

В День города по центру Хабаровска не проедет ни один автомобиль Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске уже начались разговоры о подготовке к празднованию Дня города. В этом году краевой столице исполнится 162 года. Одна из озвученных идей по этому поводу - это сделать улицу Муравьева-Амурского от площади Ленина до Комсомольской полностью пешеходной.

- Хочется создать в сердце города единое праздничное пространство, комфортные условия для свободного и безопасного отдыха горожан и гостей краевой столицы, - прокомментировал мэр Сергей Кравчук.

В этом году планируют организовать масштабный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», который объединит 50 мастеров. Для жителей и гостей краевой столицы организуют фотозоны, караоке-баттлы, флешмобы, познавательные квесты, цирковые представления и кулинарную зону «Кухня без границ». Для реализации идей нужно пространство. Поэтому планируют в праздничную субботу 30 мая с утра и до позднего вечера сделать «красную линию» полностью пешеходной.

ИСТОЧНИК KP.RU