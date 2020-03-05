Редкие книги 17-18 века покажут хабаровчанам

5 Март 2020 2020-03-05T09:48:38+03:00

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В Хабаровске пройдет православная книжная выставка, на которой представят три редкие книги 17-18 веков. Мероприятие организуют ко Дню православной книги, который отмечают в России 14 марта. Среди экспонатов Апостол, напечатанный на Московском печатном дворе в 1644 году, один из томов Книги житий святых, вышедшей в Москве в 1759 году, и черниговское издание 1709 года - сочинение святителя Иоанна Тобольского (Максимовича) «Царский путь Креста Господня».

Как рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии, Апостол был одной из первых книг, напечатанных в Московском государстве. В ней есть тексты Нового Завета. Это одно из 20 с лишним изданий Апостола, вышедших на Московском печатном дворе в XVII веке.

Книгу жития святых, или Четьи Минеи, составил митрополит Димитрий Ростовский. Он писал их более 20 лет. Книга содержит почти четыре тысячи житий, распределенных на каждый день года по дням памяти святых. Третий экспонат - это труд святителя Иоанна Тобольского «Царский путь креста Господня». Книгу выпустили в Чернигове в 1709 году. Она «посвящена всем, кто переносит болезни, страдания, кто недоумевает о трудностях и превратностях земной жизни человека».

На выставке представят Острожскую Библию, напечатанную Иваном Федоровым, Требник митрополита Киевского Петра (Могилы), Ирмологий на монгольском языке и другие дореволюционные издания, напечатанные кириллическим шрифтом.

Жителей и гостей города приглашают с 12 по 15 марта 2020 года в ДВГНБ, на улицу Калинина, 77а. Время работы выставки: с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU