Военные лыжники прошли три с половиной тысячи километров пути «Хабаровск-Москва»

5 Март 2020 2020-03-05T09:46:56+03:00

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Военные из Хабаровска по пути в Москву преодолели уже три с половиной тысячи километров. Восемь гвардейцев-спецназовцев дошли до Нижнеудинска в Иркутской области. Напомним, в дорогу бойцы отправились 28 января из Хабаровска.

- Военнослужащих торжественно встретили глава Нижнеудинского района Евгений Бровко, военный комиссар города Нижнеудинска Игорь Минаков, городской творческий коллектив, школьники и жители города. По традиции бойцы поучаствовали в акции «Военная служба по контракту - твой выбор», организованной местными жителями, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Местные жители смогли поговорить с «лыжниками Победы» и сфотографироваться с ними на память. Тем временем специалисты пункта отбора рассказывали молодежи порядок поступления на военную службу по контракту. Напомним, бойцы уже побывали в ЕАО, Амурской области, Забайкалье и Бурятии. Весь маршрут составит восемь тысяч 492 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU