2020-03-05T09:46:56+03:00
75 лет Великой Победы

Военные лыжники прошли три с половиной тысячи километров пути «Хабаровск-Москва»

Последняя преодоленная точка на маршруте - Нижнеудинск Иркутской области
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Военные лыжники прошли три с половиной тысячи километров пути «Хабаровск-Москва»Военные лыжники прошли три с половиной тысячи километров пути «Хабаровск-Москва»Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

Военные из Хабаровска по пути в Москву преодолели уже три с половиной тысячи километров. Восемь гвардейцев-спецназовцев дошли до Нижнеудинска в Иркутской области. Напомним, в дорогу бойцы отправились 28 января из Хабаровска.

- Военнослужащих торжественно встретили глава Нижнеудинского района Евгений Бровко, военный комиссар города Нижнеудинска Игорь Минаков, городской творческий коллектив, школьники и жители города. По традиции бойцы поучаствовали в акции «Военная служба по контракту - твой выбор», организованной местными жителями, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Местные жители смогли поговорить с «лыжниками Победы» и сфотографироваться с ними на память. Тем временем специалисты пункта отбора рассказывали молодежи порядок поступления на военную службу по контракту. Напомним, бойцы уже побывали в ЕАО, Амурской области, Забайкалье и Бурятии. Весь маршрут составит восемь тысяч 492 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семьям в ЕАО вручили сертификаты областного маткапитала
Учитель физкультуры стала «Женщиной года» в Хабаровском крае
Аграрии Хабаровского края все чаще берут инвестиционные кредиты
Новый передвижной флюорограф заработает в Хабаровском крае
Женщинам за рулем в Хабаровском крае подняли настроение перед 8 Марта
Погода в Хабаровском крае после 8 марта будет снежной
Дороги и тротуары в Биробиджане чистят от мусора
Дефицита масок в Хабаровске нет
В редкий день года поженились молодожены в Хабаровском крае
Военные лыжники прошли три с половиной тысячи километров пути «Хабаровск-Москва»
Редкие книги 17-18 века покажут хабаровчанам
В День города по центру Хабаровска не проедет ни один автомобиль
Опасными отходами отравил землю бизнесмен в Хабаровском крае
Из поселка в Хабаровск эвакуировали ребенка санрейсом
На 8 Марта в Хабаровске женщин в автобусах будут возить бесплатно