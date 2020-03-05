В редкий день года поженились молодожены в Хабаровском крае

5 Март 2020 2020-03-05T09:10:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае 53 пары решили зарегистрировать свой брак 29 февраля. Их не смутило, что «законно» праздновать это событие они будут раз в четыре года, в другие периоды им придется либо переносить дату, либо искать другое решение, чтобы не остаться без праздника. Заметим, что, по мнению астрологов, именно 29 февраля был самым подходящим днем, чтобы начать новую жизнь.

- Ажиотажа в этот день не было. Количество поданных заявлений вписалось в рамки среднего количества браков в день. В прошлом високосном году заявок не было вообще, так как дополнительный день выпал на выходной для ЗАГСов, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

Отметим также, что в прошлый високосный год на свет 29 февраля появились 42 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU