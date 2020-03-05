2020-03-05T09:44:59+03:00
Общество

Дефицита масок в Хабаровске нет

На сегодняшний день в аптеках города есть больше 50 тысяч масок
Александр ШТААЛЬ
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Дефицита масок в Хабаровске нетДефицита масок в Хабаровске нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровске нет дефицита масок. На сегодняшний день их в аптеках города больше 50 тысяч штук. Об этом сообщили в краевом минздраве. Средняя цена за маску для взрослого колеблется в районе 10 рублей.

- Напомним, накануне стало известно об ограничении, введенном председателем правительства России, на экспорт средств индивидуальной защиты за территорию России. Исключение - гуманитарная помощь. Разрешение на вывоз подобных товаров будут давать в Правительстве России, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что в Хабаровском крае появлялись ложные сообщения о случаях выявления коронавируса. В министерстве здравоохранения заверили, что всегда готовы предоставить актуальную информацию по текущей ситуации.

Напомним, в начале февраля жителям Хабаровского края порекомендовали чаще пользоваться масками в связи с подъемом сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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