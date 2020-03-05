Дороги и тротуары в Биробиджане чистят от мусора

5 Март 2020 2020-03-05T09:28:22+03:00

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В Биробиджане начались работы по уборке мусора с тротуаров и дорог. Бычки, пустые пачки от сигарет, которые, видимо, выбрасывают автолюбители, и другой мелкий мусор скапливается вдоль трасс.

- На сегодняшний день коммунальным службам поставили задачу навести порядок на центральных улицах. Сегодня специалисты работают на улице Пионерской. Во дворах работают дворники, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты хорошо наводят порядок на улицах города. Однако не все горожане это ценят. В областной столице планируют провести череду субботников. Все будет зависеть от погоды. Сотрудники мэрии Биробиджана уже выразили желание присоединиться к «Месячнику по санитарной очистке города». Жителей города приглашают принять участие. Также биробиджанцев убедительно просят не бросать мусор где попало.

ИСТОЧНИК KP.RU