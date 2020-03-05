Погода в Хабаровском крае после 8 марта будет снежной

5 Март 2020 2020-03-05T10:04:30+03:00

С 9 по 11 марта 2020 года в Южных и центральных районах региона выпадут осадки

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В Хабаровском крае ожидается мокрый снег. По прогнозам синоптиков, это случится в период с 9 по 11 марта 2020 года. Об этом сообщили в администрации Амурского района.

Преимущественно осадки ожидаются в южных и центральных районах края. Такое развитие событий прогнозировали и раньше, правда, речь шла еще и о том, что в марте, возможно, будет первый дождик. При этом на 8 Марта погода будет неожиданно теплой и по-настоящему весенней.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными при движении по дорогам во время непогоды. Из-за осадков дорога будет скользкой, возможны гололедные явления, из-за чего увеличивается в разы риск попасть в аварию. Ради собственной безопасности, пожалуйста, воздержитесь от поездок. Пешеходов также убедительно просят быть осторожными.

Из-за осадков возможны перебои в работе энергообъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU