Погода в Хабаровском крае после 8 марта будет снежной
В Хабаровском крае ожидается мокрый снег. По прогнозам синоптиков, это случится в период с 9 по 11 марта 2020 года. Об этом сообщили в администрации Амурского района.
Преимущественно осадки ожидаются в южных и центральных районах края. Такое развитие событий прогнозировали и раньше, правда, речь шла еще и о том, что в марте, возможно, будет первый дождик. При этом на 8 Марта погода будет неожиданно теплой и по-настоящему весенней.
Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными при движении по дорогам во время непогоды. Из-за осадков дорога будет скользкой, возможны гололедные явления, из-за чего увеличивается в разы риск попасть в аварию. Ради собственной безопасности, пожалуйста, воздержитесь от поездок. Пешеходов также убедительно просят быть осторожными.
Из-за осадков возможны перебои в работе энергообъектов.
ИСТОЧНИК KP.RU