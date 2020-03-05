Женщинам за рулем в Хабаровском крае подняли настроение перед 8 Марта

5 Март 2020 2020-03-05T10:27:15+03:00

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Автоинспекторы в Хабаровском крае решили поднять настроение автолюбительницам перед 8 Марта и сделали это очень красиво. Они останавливали машины, которыми управляли женщины, вручали букеты и поздравляли с наступающим праздником.

- Акцию «Цветы для автоледи» провели сотрудники ГИБДД ОМВД России по Хабаровскому району. К этому мероприятию сотрудники Госавтоинспекции готовятся заранее, покупают подарки. И все это для того, чтобы у женщин было хорошее настроение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Автолюбительницы благодарили полицейских за приятный и неожиданный сюрприз. Они заметили, что такие акции порой больше дисциплинируют водителей, чем выписанный штраф за правонарушение. Автоинспекторы же в свою очередь пожелали женщинам красоты, добра и благополучия, и напомнили о том, что нужно соблюдать правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU