Новый передвижной флюорограф заработает в Хабаровском крае

5 Март 2020 2020-03-05T10:58:03+03:00

Он будет курсировать между тремя районами региона

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В Хабаровском крае заработает передвижной флюорограф. Его ввели в эксплуатацию в КГБУЗ «Вяземская районная больница». Деньги на покупку установки учреждению выделили по поручению губернатора Сергея Фургала.

- Новую передвижную установку будут использовать для обследований жителей населенных пунктов Бикинского, Вяземского и имени Лазо районов. На их территории живут около 85 тысяч человек, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

На новом передвижном комплексе работает дружный коллектив, в составе которого рентгенлаборант и врач-лаборант. За рабочую смену врачи успеют обследовать в передвижном комплексе до 90 человек.

Установку активно начнут использовать с начала апреля. Первый выезд запланирован в село Забайкальское Вяземского района, где обследуют 400 человек. График работы комплекса в населенных пунктах края составят чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU