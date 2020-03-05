2020-03-05T11:32:33+03:00
Общество

Учитель физкультуры стала «Женщиной года» в Хабаровском крае

Поздравления принимает Елена Куроптева
Александр ШТААЛЬ
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Учитель физкультуры стала «Женщиной года» в Хабаровском краеУчитель физкультуры стала «Женщиной года» в Хабаровском краеФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае прошел традиционный перед 8 Марта конкурс «Женщина года». Имя победительницы объявили на торжественном собрании в доме официальных приемов правительства края. Поздравления принимает учитель физической культуры школы села Нижняя Тамбовка Комсомольского района, многодетная мать, воспитавшая троих детей Елена Куроптева.

- Елена Геннадьевна поехала работать в сельскую школу больше 30 лет назад. Смогла завоевать авторитет у односельчан своим трудолюбием и отзывчивостью. Она руководит проектом «Мост к здоровью» и привлекает односельчан к спорту. Ее старшая дочь Вера – директор школы в поселке Чекунда. Сын решил пойти по стопам матери и стать учителем физкультуры. Младшая дочь – студентка Дальневосточного юридического института МВД России, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Среди участниц, которые вышли в финал, но не дошли до победы учитель русского языка и литературы средней школы имени Акима Самара, села Кондон Солнечного района Ирина Канчуга и заведующая детским садом № 32, села Могилевка района имениЛазо Анна Свердлова. Им вручили благодарственные письма губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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