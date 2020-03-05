2020-03-05T12:07:29+03:00
Общество

Семьям в ЕАО вручили сертификаты областного маткапитала

Документ получили 25 матерей, родивших третьих и последующих детей
Александр ШТААЛЬ
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Семьям в ЕАО вручили сертификаты областного маткапиталаСемьям в ЕАО вручили сертификаты областного маткапиталаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Еврейской автономии 25 семей в феврале 2020 года получили сертификаты областного маткапитала. Такую помощь оказывают родителям, у которых родился третий или последующие детей. При этом 17 семей в этом же месяце уже освоили деньги.

- Напомним, дополнительную меру соцподдержки оказывают семьям, в которых родились или были усыновлены после 1 января 2012 года третий ребенок или последующие дети, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Сумма областного маткапитала составляет 120 тысяч рублей. Потратить эти деньги можно в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий, образования и лечение детей, а также на покупку машины семьей, имеющей ребенка-инвалида. Кроме того, семья с ребенком-инвалидом может приобрести товары и услуги, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида. В основном родители тратят деньги на улучшение жилищных условий и образование детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Семьям в ЕАО вручили сертификаты областного маткапитала
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