2020-03-06T01:06:05+03:00
Общество

Прогноз погоды сегодня: 5 марта 2020 года в Хабаровске без осадков

В Биробиджане погода сегодня немного снежная, днем до +2
Ольга КИВА
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Прогноз погоды сегодня: 5 марта 2020 года в Хабаровске без осадковПрогноз погоды сегодня: 5 марта 2020 года в Хабаровске без осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем 0+2.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -10 до -12, днем от 0 до +2, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 6 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -1-3.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -5-7.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -9-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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