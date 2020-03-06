2020-03-06T04:04:28+03:00
Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Хабаровске

Приглашают всех, кто хочет найти работу
Александр ШТААЛЬ
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Ярмарка вакансий пройдет в ХабаровскеЯрмарка вакансий пройдет в ХабаровскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске 27 марта пройдет ярмарка вакансий. На мероприятие приглашают всех, кто хочет найти работу. Это могут быть люди, которые только задумываются о смене рабочего места, находятся в активном поиске, попали под сокращение и другие категории граждан.

- Ярмарка вакансий пройдет с 10 до 12 часов по адресу: Хабаровск, улица Московская, 6. Гостей будут ждать в здании КГА ПОУ Хабаровский Технологический колледж на первом этаже, - рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Более подробную информацию горожане смогут получить по телефонам 76-08-78 и 75-21-66. Специалисты комитета ответят на ваши вопросы и помогут решить проблемы в области трудоустройства. Приходите на ярмарку, вам будут рады помочь в поисках работы и ответить на ваши вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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