2020-03-06T04:03:39+03:00
Общество

Сельской школе под Хабаровском присвоили имя Героя Советского Союза

Так увековечили память о полковнике милиции Павле Грищенко
Александр ШТААЛЬ
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Сельской школе под Хабаровском присвоили имя Героя Советского СоюзаСельской школе под Хабаровском присвоили имя Героя Советского СоюзаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Школе в селе Тополево под Хабаровском присвоили имя Героя Советского Союза полковника милиции Павла Грищенко. В честь него в здании уже торжественно открыли Уголок памяти. Позже здесь планируют создать музей, материалы для организации экспозиции предоставит дочь Павла Яковлевича и сотрудники музея истории УМВД России по Хабаровскому краю.

- Во время церемонии перед гостями выступили учащиеся школы, кадеты полицейских классов. Они исполнили патриотические композиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Для справки:

Грищенко Павел Яковлевич - полковник милиции в отставке, Герой Советского Союза, почетный гражданин Хабаровска, «Заслуженный юрист РСФСР». Его призвали в армию в ноябре 1941 года. Службу начал стрелком третьего запасного стрелкового полка, через полгода стал командиром отделения 804 стрелкового полка 229 стрелковой дивизии. С августа 1942 года по май 1946 года служил командиром орудия 493 истребительного противотанкового артиллерийского полка, в составе которого принимал участие в боевых действиях до окончания войны.

На счету Павла Грищенко: 13 уничтоженных танков, 13 бронетранспортеров, четыре самоходки, 14 автомашин. 11 мая 1946 года его уволили в запас. Потом он работал в прокуратуре в органах внутренних дел. В 67 лет вышел на пенсию с должности начальника отдела виз и регистраций УВД Хабаровского крайисполкома в звании полковника милиции. За отвагу и мужество, проявленные в боях против немецко-фашистских захватчиков, и добросовестный труд Павлу Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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