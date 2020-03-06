2020-03-06T04:01:56+03:00
Спорт

Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в Хабаровске

Подобное мероприятие проведут в городе впервые за 30 лет
Александр ШТААЛЬ
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Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в ХабаровскеПервенство России по греко-римской борьбе пройдет в ХабаровскеФото: Роман ПАНЦЫРЕВ
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В Хабаровске пройдет первенство России по греко-римской борьбе. На состязания съедутся сильнейшие борцы страны, всего 350 юниоров в возрасте до 21 года. Меряться силой и навыками они будут в «Платинум Арене». На первенстве разыграют 10 комплектов наград. На соревнования приедут победители и призеры Олимпийских игр Александр Карелин, Мурат Карданов, Рустам Тотров, Алан Хугаев. Они будут почетными гостями мероприятия.

- Начнется первенство 3 апреля. В этот день с 10:00 до 18:00 пройдут предварительные и полуфинальные поединки в весовых категориях до 55, до 63, до 77, до 87 и до 97 килограммов. На следующий день, 4 апреля, с 11:00 до 15:00 состоятся утешительные встречи, а в 18 часов начнутся финальные схватки сильнейших борцов, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Также 4 апреля с 10:00 до 17:00 борцы сойдутся в предварительных и полуфинальных поединках. Среди участников будут выступающие в весовых категориях до 60, до 67, до 72, до 82 и до 130 килограммов. Медали разыграют 5 апреля, начало в 15:00.

К слову, состязания по спортивной борьбе такого уровня пройдут в Хабаровске впервые за последние 30 лет. До этого в крае прошли чемпионаты России по боксу, киокусинкай, дзюдо, самбо и прыжкам на батуте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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