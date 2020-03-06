2020-03-06T04:00:19+03:00
Происшествия

Лесничего, злоупотребившего положением, арестовали в Хабаровском крае

По версии следствия, он незаконно выделял места под рубки
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Лесничего, злоупотребившего положением, арестовали в Хабаровском краеЛесничего, злоупотребившего положением, арестовали в Хабаровском краеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае арестовали лесничего по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, 44-летний фигурант принимал незаконные решения о выделении мест для рубок деревьев в Вяземской районе. При этом объемы, заявленные для вырубки древесины, по факту не соответствовали действительности.

- Своими действиями нарушитель причинил значительный ущерб государству. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам, собранным сотрудниками УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю. Сотрудники ведомств принимают активное участие в расследовании данного правонарушения, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На сегодняшний день идет расследование этого инцидента. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, собирают доказательную базу. В отношении лесничего разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожарные в Хабаровске выяснили, кто лучше работает на автоавариях
Провайдера, обманувшего клиента, наказали в Хабаровском крае
Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска»
Лучшее граффити на военную тему выберут в Хабаровске
Лесничего, злоупотребившего положением, арестовали в Хабаровском крае
Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в Хабаровске
Сельской школе под Хабаровском присвоили имя Героя Советского Союза
Ярмарка вакансий пройдет в Хабаровске
Прогноз погоды сегодня: 5 марта 2020 года в Хабаровске без осадков
Семьям в ЕАО вручили сертификаты областного маткапитала
Учитель физкультуры стала «Женщиной года» в Хабаровском крае
Аграрии Хабаровского края все чаще берут инвестиционные кредиты
Новый передвижной флюорограф заработает в Хабаровском крае
Женщинам за рулем в Хабаровском крае подняли настроение перед 8 Марта
Погода в Хабаровском крае после 8 марта будет снежной
Дороги и тротуары в Биробиджане чистят от мусора
Дефицита масок в Хабаровске нет
В редкий день года поженились молодожены в Хабаровском крае
Военные лыжники прошли три с половиной тысячи километров пути «Хабаровск-Москва»
Редкие книги 17-18 века покажут хабаровчанам
В День города по центру Хабаровска не проедет ни один автомобиль
Опасными отходами отравил землю бизнесмен в Хабаровском крае
Из поселка в Хабаровск эвакуировали ребенка санрейсом
На 8 Марта в Хабаровске женщин в автобусах будут возить бесплатно