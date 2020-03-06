Лесничего, злоупотребившего положением, арестовали в Хабаровском крае

6 Март 2020 2020-03-06T04:00:19+03:00

По версии следствия, он незаконно выделял места под рубки

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В Хабаровском крае арестовали лесничего по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, 44-летний фигурант принимал незаконные решения о выделении мест для рубок деревьев в Вяземской районе. При этом объемы, заявленные для вырубки древесины, по факту не соответствовали действительности.

- Своими действиями нарушитель причинил значительный ущерб государству. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам, собранным сотрудниками УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю. Сотрудники ведомств принимают активное участие в расследовании данного правонарушения, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На сегодняшний день идет расследование этого инцидента. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, собирают доказательную базу. В отношении лесничего разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU