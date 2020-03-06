2020-03-06T03:59:18+03:00
Звезды

Лучшее граффити на военную тему выберут в Хабаровске

Конкурс проводят в преддверии 75-летия Победы
Александр ШТААЛЬ
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Лучшее граффити на военную тему выберут в ХабаровскеЛучшее граффити на военную тему выберут в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске решили провести необычное творческое состязание - конкурс граффити-проектов «Символ победы». Его организуют по инициативе городской молодежи. Подобные проекты призваны поддержать творческий потенциал молодежи и ее активную социальную позицию.

- Чтобы участвовать в конкурсе, нужно предоставить эскизы изображений. Темы работ: «Страницы истории», «Хабаровск - Город воинской славы», «Подвиг русского солдата», «На острове Даманском», «75-летие Великой Победы», «Дни воинской славы России», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Прием заявок от потенциальных участников начнется 20 марта и продлится до 22 апреля 2020 года. Пожалуйста, присылайте материалы на электронную почту cpv-khv@mail.ru. Также заявки можно подать лично, обратившись по адресу: Хабаровск, улица Тургенева, 65Б. Время работы: с 9:00 до 17:00. Телефон для справок: 41-97-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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