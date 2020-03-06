6 Март 2020 2020-03-06T04:29:45+03:00

Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска» Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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На дороге в обход Хабаровска вчера, 5 марта, машины столкнулись, что называется, «лоб в лоб». По предварительной информации, машина Toyota Corolla на участке 0-13 километра дороге «Обход Хабаровска» по пути в сторону улицу Лучистая врезалась в авто Toyota Premio.

- Первая машина выехала на «встречку» и в резался во вторую иномарку. Однако водитель Toyota Corolla уверял, что водитель автомобиля Toyota Premio сам неожиданно выехал ему навстречу. Поэтому и случилась авария, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы. Пострадал один человек – водитель машины Toyota Corolla. У него диагностировали ушиб грудной клетки и правого плеча. Лечение он будет получать амбулаторно.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU