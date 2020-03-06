2020-03-06T04:29:45+03:00
Происшествия

Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска»

Пострадал человек
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска»Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска»Фото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

На дороге в обход Хабаровска вчера, 5 марта, машины столкнулись, что называется, «лоб в лоб». По предварительной информации, машина Toyota Corolla на участке 0-13 километра дороге «Обход Хабаровска» по пути в сторону улицу Лучистая врезалась в авто Toyota Premio.

- Первая машина выехала на «встречку» и в резался во вторую иномарку. Однако водитель Toyota Corolla уверял, что водитель автомобиля Toyota Premio сам неожиданно выехал ему навстречу. Поэтому и случилась авария, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы. Пострадал один человек – водитель машины Toyota Corolla. У него диагностировали ушиб грудной клетки и правого плеча. Лечение он будет получать амбулаторно.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожарные в Хабаровске выяснили, кто лучше работает на автоавариях
Провайдера, обманувшего клиента, наказали в Хабаровском крае
Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска»
Лучшее граффити на военную тему выберут в Хабаровске
Лесничего, злоупотребившего положением, арестовали в Хабаровском крае
Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в Хабаровске
Сельской школе под Хабаровском присвоили имя Героя Советского Союза
Ярмарка вакансий пройдет в Хабаровске
Прогноз погоды сегодня: 5 марта 2020 года в Хабаровске без осадков
Семьям в ЕАО вручили сертификаты областного маткапитала
Учитель физкультуры стала «Женщиной года» в Хабаровском крае
Аграрии Хабаровского края все чаще берут инвестиционные кредиты
Новый передвижной флюорограф заработает в Хабаровском крае
Женщинам за рулем в Хабаровском крае подняли настроение перед 8 Марта
Погода в Хабаровском крае после 8 марта будет снежной
Дороги и тротуары в Биробиджане чистят от мусора
Дефицита масок в Хабаровске нет
В редкий день года поженились молодожены в Хабаровском крае
Военные лыжники прошли три с половиной тысячи километров пути «Хабаровск-Москва»
Редкие книги 17-18 века покажут хабаровчанам
В День города по центру Хабаровска не проедет ни один автомобиль
Опасными отходами отравил землю бизнесмен в Хабаровском крае
Из поселка в Хабаровск эвакуировали ребенка санрейсом
На 8 Марта в Хабаровске женщин в автобусах будут возить бесплатно