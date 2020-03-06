2020-03-06T04:56:54+03:00
Общество

Провайдера, обманувшего клиента, наказали в Хабаровском крае

Во время проверки выяснилось, что поставщик услуги обсчитал пользователя
Александр ШТААЛЬ
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Провайдера, обманувшего клиента, наказали в Хабаровском краеПровайдера, обманувшего клиента, наказали в Хабаровском краеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае наказали провайдера, обманувшего клиента. По предварительной информации, пользователь не пользовался интернетом три дня, однако деньги за это время с него взяли. Сумма небольшая – 75 рублей, но ведь справедливость же должна восторжествовать.

- По тарифному плану, которым пользовался потребитель, есть опция «Базовая тарификация интернета». Она подразумевает доступ к мобильному интернету с оплатой только по факту его использования. То есть плата в 25 рублей списывается в момент первого выхода в интернет в течение суток, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Оператор связи все-таки снял деньги за это три дня в сумме 75 рублей, что клиент не заходил в интернет, чем и спровоцировал разбирательства. Пользователю не удалось мирно решить вопрос с поставщиком услуги , поэтому обратился в Роспотребнадзор.

После проверки оператор связи добровольно вернул деньги потребителю. Однако административное наказание ему все же назначили - штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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