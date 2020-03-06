2020-03-06T07:58:40+03:00
Общество

Пожарные в Хабаровске выяснили, кто лучше работает на автоавариях

На состязаниях они на скорость ликвидировали последствия дорожных происшествий
Александр ШТААЛЬ
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Пожарные в Хабаровске выяснили, кто лучше работает на автоаварияхПожарные в Хабаровске выяснили, кто лучше работает на автоаварияхФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске пожарные участвовали в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожных аварий. Выясняли, кто быстрее справляется с поставленными задачами вчера, 5 марта. Участвовали пять команд, по одной от каждой пожарной части 21 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

- Соревнования проводят ежегодно с целью профессиональной подготовки и совершенствования мастерства огнеборцев. Потому что от их действий зависят жизни людей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Для участников состязания подготовили легенду - случилась автоавария, водитель и пассажир получили серьезные травмы и не могут выбраться из автомобиля. Нужно было извлечь пострадавших из искореженной машины, оказать им медицинскую помощь и ликвидировать возможное возгорание и разлив топлива.

По итогу с заданием лучше всех справилась команда 30-ой пожарно-спасательной части. На втором месте оказалась команда 99-ой пожарно-спасательной части, на третьем - команда третьей пожарно-спасательной части города. Победители будут представлять Хабаровский край на следующем, региональном этапе соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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