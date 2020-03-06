6 Март 2020 2020-03-06T07:57:31+03:00

Машина с людьми ушла в кювет и перевернулась в Хабаровском крае Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Хабаровском крае в ночь на 6 марта машина, в которой находились два человека, ушла в кювет и перевернулась. Происшествие случилось в ночь на 6 марта в Амурском районе. По предварительной информации, машина Toyota Carina покинула проезжую часть в районе 31 километра автодороги «подъезд к селу Ачан».

- За рулем находился водитель, у которого не было прав. Он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. За пределами проезжей части машина перевернулась, пострадала женщина -пассажир, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия отделением ГИБДД отдела МВД России по Амурскому району проводится административное расследование.

Автолюбителей края убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU