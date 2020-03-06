2020-03-06T07:57:31+03:00
Происшествия

Машина с людьми ушла в кювет и перевернулась в Хабаровском крае

Происшествие случилось в ночь на 6 марта
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Машина с людьми ушла в кювет и перевернулась в Хабаровском краеМашина с людьми ушла в кювет и перевернулась в Хабаровском краеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае в ночь на 6 марта машина, в которой находились два человека, ушла в кювет и перевернулась. Происшествие случилось в ночь на 6 марта в Амурском районе. По предварительной информации, машина Toyota Carina покинула проезжую часть в районе 31 километра автодороги «подъезд к селу Ачан».

- За рулем находился водитель, у которого не было прав. Он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. За пределами проезжей части машина перевернулась, пострадала женщина -пассажир, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия отделением ГИБДД отдела МВД России по Амурскому району проводится административное расследование.

Автолюбителей края убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От спрятанных рыбных деликатесов у хабаровчан ломились гаражи
Центральный универмаг в Хабаровске станет местом учений
Специалисты «Ростелеком» рассказывают хабаровчанам, как не попасться на удочку кибермошенников перед 8 марта
Дальневосточная генерирующая компания - лауреат премии «Время инноваций»
Военные, идущие из Хабаровска в Москву, добрались до Красноярского края
Хабаровский край отметит «Студенческую весну - 2020» в новом формате
Чистую воду жители Красной речке в Хабаровске получат к концу года
Машина с людьми ушла в кювет и перевернулась в Хабаровском крае
Пожарные в Хабаровске выяснили, кто лучше работает на автоавариях
Провайдера, обманувшего клиента, наказали в Хабаровском крае
Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска»
Лучшее граффити на военную тему выберут в Хабаровске