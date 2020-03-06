Чистую воду жители Красной речке в Хабаровске получат к концу года

6 Март 2020 2020-03-06T07:56:47+03:00

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В Хабаровске продолжается строительство водовода, который обеспечит жителей микрорайона «Красная речка» чистой питьевой водой. На сегодняшний день уже возвели 13 километров конструкции. Работы прошли от улицы Прогрессивной через пол-Хабаровска и переместились непосредственно в микрорайон.

- Оставшийся отрезок трубопровода к маю свяжет водовод с насосной станцией на улице Мельничной. На этом основная часть проекта почти закончится. Специалисты полностью смонтировали 19 смотровых камер и установили семь точек для подключения к водной артерии частных домовладений, - рассказал Андрей Стаханов, начальник отдела капитального строительства МУП города Хабаровска «Водоканал».

Весной и летом специалисты займутся промывкой, опрессовкой, хлорированием и испытаниями водовода. Работа в этом направлении начнется уже сейчас на готовых отрезках трубопровода. Напомним, водовод сначала хотели сдать в эксплуатацию к концу 2020 года. Теперь же есть вероятность, что «красные ленточки» на своих кранах с чистой и долгожданной водой краснореченцы смогут перерезать уже в начале этой осени.

ИСТОЧНИК KP.RU